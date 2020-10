Un ciclista 60.enne è morto oggi a Ermenswil (SG) cadendo in una scarpata per una quindicina di metri. I soccorsi, avvisati verso mezzogiorno, hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. La polizia sangallese, si legge in una nota, è alla ricerca di testimoni in grado di chiarire quanto successo. Secondo i primi accertamenti la vittima stava pedalando nella corsia fra il guardrail e il prato in pendenza, quando è precipitato percorrendo una curva a destra.