Ciclista ferita finisce in un fiume e viene soccorsa dalla Rega

La Rega ha salvato sabato sera una ciclista ferita finita nelle gole del fiume Orbe. La donna si era aggrappata a una pietra dopo essere caduta per una decina di metri nel corso d’acqua. Lo indica oggi la Guardia aerea svizzera di salvataggio, precisando che per il resto il week-end di Pentecoste è trascorso in maniera tranquilla. Tra sabato ed oggi i suoi elicotteri sono intervenuti una sessantina di volte.