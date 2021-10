Una ciclista di 65 anni è morta a seguito di una collisione con un camion avvenuta a Sion in mattinata. La donna è deceduta sul luogo dell’incidente.

L’autista del camion stava viaggiando nella stessa direzione della ciclista. La collisione è avvenuta ad un incrocio per cause ancora da stabilire, precisa un comunicato stampa della polizia cantonale vallesana. La strada è stata chiusa al traffico dalle 10 del mattino fino al primo pomeriggio. L’ufficio del pubblico ministero ha aperto un’indagine per stabilire la dinamica dell’accaduto.