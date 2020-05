Diversi caprioli vivono a Basilea nel cimitero dell’Hörnli e negli ultimi anni il loro numero è quasi raddoppiato, creando non pochi grattacapi al servizio di giardinaggio della città. Era quindi stato ipotizzato l’abbattimento di alcuni esemplari, ma la Fondazione Franz Weber è riuscita, per ora, a evitare che ciò avvenga. Una «vittoria di tappa», tuttavia gli animali non sono definitivamente salvi.