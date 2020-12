I cinema, i teatri e le sale di spettacolo riapriranno il 19 dicembre in quattro cantoni romandi: Vaud, Ginevra, Friburgo e Neuchâtel hanno annunciato oggi in maniera congiunta tale allentamento. Nel canton Giura invece da giovedì prossimo potranno riaprire caffè, bar e ristoranti, ma a determinate condizioni. Le autorità sanitarie invitano comunque la popolazione a non abbassare la guardia.