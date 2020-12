Cinquanta mascherine a meno di 5 franchi

Lidl Svizzera mette in offerta le mascherine dimezzandone il prezzo: per la prima volta meno di 5 franchi per la confezione da 50. Infatti, dal 28 dicembre al 2 gennaio Lidl Svizzera mette in offerta le mascherine al prezzo di 4,95 franchi per una confezione da 50 pezzi. Le mascherine sono in vendita in tutte le 148 filiali del Paese.