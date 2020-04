In un comunicato congiutno, i cinque marchi orologieri Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard e Tudor annunciano il loro ritiro da Baselworld. Un duro colpo per gli organizzatori della manifestazione, come annuncia Le Temps. Si tratta di una decisione presa sullo sfondo di dissapori con l’attuale direzione della fiera basilese riguardo ai rimborsi degli acconti versati per l’edizione 2021. Un’edizione che, verosimilmente, stando così le cose, non avrà luogo. I cinque marchi intendono infatti creare un nuovo evento a Ginevra, in collaborazione con la Fondation de la Haute Horlogerie. L’appuntamento è già fissato per l’inizio del mese di aprile del 2021. Sempre secondo Le Temps, il salone dovrebbe svolgersi al Palexpo.