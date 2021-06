Il finanziamento di Skyguide è garantito principalmente dalla riscossione delle tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti, dei decolli e del sorvolo nello spazio aereo svizzero, ricorda il Governo in una nota, spiegando le ragioni della difficile situazione in cui versa. Per stabilizzare la situazione finanziaria della società, nell’autunno 2020 la Confederazione ne ha aumentato il capitale proprio di 150 milioni di franchi. Oggi il Governo ha deciso di stanziare altri 250 milioni sotto forma di mutuo. Per evitare problemi di capitalizzazione, la Confederazione è disposta a concedere a Skyguide una (parziale) postergazione del credito sul mutuo del 2021, precisa il Governo. Con il preventivo 2022 dovrebbero essere chiesti altri 100 milioni.