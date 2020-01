Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos provocherà il consueto aumento di voli all’aeroporto di Zurigo, con circa 130 movimenti in più al giorno. I responsabili dell’aeroscalo mantengono il massimo riserbo sul momento dell’arrivo del presidente USA Donald Trump.

In base alle condizioni fissate dalla delegazione statunitense, i rappresentanti dei media non potranno seguire l’arrivo o la partenza del presidente Trump, indica oggi in una nota l’aeroporto di Zurigo.