Cittadinanza, divergenze sull’impatto della Direttiva UE

La Direttiva sulla cittadinanza europea è fra i punti dell’Accordo quadro sui quali Berna intende chiedere precisazioni a Bruxelles. Il testo non ne fa menzione, ma un domani , magari su ingiunzione della Corte europea di giustizia, l’UE potrebbe esigere che la Svizzera riprenda queste disposizioni, che costituiscono uno sviluppo della libera circolazione. Secondo Berna ci sono in particolare due aspetti problematici: l’ampliamento dei diritti alle prestazioni dell’assistenza sociale dei cittadini UE inoccupati e delle persone il cui rapporto di lavoro è stato disdetto contro la loro volontà, unitamente a condizioni più restrittive per l’espulsione dal territorio elvetico in caso di condanne penali.

Il «think tank» (laboratorio d’idee) liberale Avenir Suisse ha pubblicato sul suo sito un...