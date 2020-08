La Posta Svizzera e le FFS sono state prese di mira da cybercriminali e migliaia di e-mail false sono state inviate ai loro clienti. Le mail con il mittente presse@post.ch devono essere cancellate immediatamente e nessun link deve aperto, avverte la Posta precisando che i messaggi ufficiali vengono spediti dall’indirizzo notifications@post.ch. L’ex regia ha immediatamente pubblicato un avviso sulla sua homepage e ha segnalato i casi alla Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione della Confederazione (Melani). In merito a cosa fare in caso di phishing, le autorità hanno già in passato dato suggerimenti su come comportarsi (leggi qui).

In linea di massima la Posta non richiede ai propri clienti dati personali come password o numeri di carte di credito per telefono o e-mail. Inoltre non chiede una somma di denaro per la consegna a domicilio di un pacco o di una lettera.

La Posta si dice desolata per questo inconveniente e consiglia ai propri clienti di contattare il Servizio clienti (Centro telefonico 0848 888 888 888) o di visitare il sito web in caso di chiamate o messaggi sospetti.

Anche le FFS prese di mira

Anche le FFS sono state prese di mira da truffatori. Come riportato sul loro sito web, è stato registrato un aumento di mail con malware e di phishing. Questi hanno lo scopo di ottenere dati personali come il login per il ticket shop o di infettare il computer o lo smartphone tramite un link o un allegato. I truffatori utilizzano gli indirizzi mail delle FFS che hanno falsificato. L’azienda raccomanda quindi estrema cautela in caso di e-mail sospette con allegati o link.

©CdT.ch - Riproduzione riservata