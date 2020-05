Per la prima volta Sunrise ha superato Swisscom in materia di soddisfazione dei clienti nella telefonia mobile: è quanto emerge da un sondaggio periodico condotto dal servizio di confronti internet Moneyland, che definisce una sorpresa il sorpasso fra i due più importanti operatori del mercato.

I consumatori più contenti sono però quelli che si basano su Wingo (8,0 punti su una scala che va da 1 a 10) e M-Budget (pure 8,0), si legge in un comunicato odierno. Al terzo posto si inserisce Coop (7,8); seguono Sunrise e UPC (entrambi 7,6), Swisscom (7,3), Salt e Yallo (entrambi a 7,2).

Non vi sono grandi differenze di percezione fra uomini e donne, né fra abitanti di agglomerati e di zone più rurali. Sono invece più critici con i loro operatori i romandi rispetto agli svizzeri tedeschi e i giovani nei confronti delle persone più mature.

Per quanto riguarda i singoli comparti, il punteggio peggiore è ottenuto in media dalle tariffe di roaming (5,9). Non troppo amate sono anche la qualità delle promozioni (6,5) e le scadenze di rescissione dei contratti (6,9).