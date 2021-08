Il cambiamento climatico tocca tutti, ma i più poveri sono i più colpiti, avverte Caritas Svizzera in una presa di posizione sul rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) pubblicato oggi. Il documento è «estremamente preoccupante».

I mutamenti climatici stanno progredendo senza controllo, afferma l’organizzazione umanitaria su Twitter. «Ecco perché ci battiamo per la giustizia climatica».

Sempre sulla stessa rete sociale, anche la Gioventù socialista (GISO) si fa portavoce di preoccupazioni sociali. «Abbiamo una scelta: una buona qualità di vita per tutti o la barbarie e il caos», scrivono i giovani del PS.

La Fondazione svizzera per l’energia (SES) considera il rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), pubblicato oggi, un appello ad agire. Poiché i tre quarti delle emissioni di gas a effetto serra in Svizzera sono generate nel settore energetico, la rapida espansione di vettori rinnovabili è la misura di protezione del clima più efficace.

Il principale strumento politico per cambiare le cose è la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, che è all’ordine del giorno nella sessione autunnale delle Camere. Va trovato un consenso in modo che gli investimenti nelle energie rinnovabili diventino attraenti e l’enorme potenziale sia sfruttato, indica un comunicato diramato oggi da SES.

Anche per il WWF Svizzera non c’è tempo da perdere: la «finestra di opportunità per la lotta contro il riscaldamento globale» si chiuderà presto, scrive.