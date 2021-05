Con o senza un sì alla nuova legge sul CO 2 il 13 giugno, la Svizzera deve prepararsi a cambiamenti climatici. Le emissioni del nostro Paese rappresentano un millesimo di quelle globali. Anche gli sforzi fatti hanno un minimo influsso sulla riduzione delle emissioni mondiali di gas serra che servono a evitare un surriscaldamento eccessivo del clima. Se, ad ogni modo, economia e ambientalismo collaborano tramite l’innovazione per combattere da una parte le cause del cambiamento climatico e dall’altra parte adattarvisi al meglio, la Svizzera potrebbe fare da esempio al resto del mondo, amplificando il suo impatto ecologico nel pianeta. Ne sono convinti Patrick Dümmler e Lukas Rühli, autori di una nuova pubblicazione di Avenir Suisse (alla quale hanno partecipato Teresa Hug Alonso e Mario Bonato) intitolata «Una politica climatica efficace: la via liberale verso un bilancio climatico pari a zero». In tutto questo il Ticino può giocare un ruolo interessante: può fornire esempi di come sia possibile affrontare la questione climatica.

Due obiettivi

La pubblicazione indica due obiettivi: in primis, la Svizzera deve sostenere gli sforzi della comunità globale per fermare il cambiamento climatico adottando misure in patria e all'estero. In secondo luogo, il Paese deve adottare misure in patria per adattarsi al meglio all’aumento delle temperature. Sei i campi d’azione proposti: tra questi il coordinamento con l’UE (con una cooperazione per cogliere le opportunità economiche e evitare la discriminazione commerciale) o l’aumento dell’efficacia delle misure climatiche come la compensazione all’estero e una maggiore cooperazione tecnica con l’estero. In particolare, il secondo obiettivo dà luogo a due campi d'azione: contrastare i rischi del cambiamento climatico sfruttando anche le sue opportunità. Il Ticino in questi due ambiti può fare da modello come anche da laboratorio d’osservazione per il resto della Svizzera, spiegano i due autori.

Misure mirate

Il Ticino conta il maggior numero di giorni e notti di canicola al di fuori delle grandi città elvetiche e il 95% di tutti gli incendi boschivi in Svizzera. A questo si aggiungono livelli eccessivi di ozono durante quasi 8 mesi l’anno. «Ciononostante non c’è un significativo aumento delle morti legate alla calura», afferma Dümmler. «Questo grazie a misure mirate come la creazione del Gruppo operativo salute e ambiente, che coinvolge dipartimenti del cantone, esperti del settore sanitario, dalla scienza e della meteorologia». L’esempio ticinese dimostra che l’aumento delle temperature può essere affrontato anche in Svizzera. «Entro il 2100 il Nord del Paese potrebbe aver raggiunto le temperature che oggi ci sono in Ticino, sempre di 2-3 gradi più caldo della Svizzera tedesca. Quanto viene fatto a sud del Gottardo può fornire idee per il futuro della nazione», aggiunge Lukas Rühli. Settori come l’agricoltura e il turismo, conclude Dümmler, potrebbero altrettanto prendere spunto.

©CdT.ch - Riproduzione riservata