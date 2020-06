La benzina e biglietti aerei saranno più cari; la nafta sarà praticamente vietata dal 2023. Sono tre delle decisioni più importanti fatte dal Nazionale che ieri e oggi ha affrontato la nuova Legge sul CO2. Le reazioni sono per lo più positive. Tutti i partiti tranne l’UDC hanno sostenuto il pacchetto di misure il cui scopo è raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'Accordo di Parigi, ossia ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2030 rispetto al 1990. Il dossier torna ora agli Stati per l'esame delle divergenze. Alcune organizzazioni di stampo ecologista vedono ancora margine di miglioramento a favore dell’ambiente.

Una di queste è l’Associazione traffico e ambiente (ATA), che si rammarica ad esempio che il Consiglio nazionale abbia optato per «obbiettivi per il parco autocarri meno rigorosi di quelli dell'UE», dato che «in Svizzera sono venduti gli stessi modelli di autocarri venduti anche in Europa». Fare eccezioni non serve. Tanto più che, sottolinea l’ATA, le ditte di trasporto risparmierebbero denaro con camion a basse emissioni, visti i costi del carburante. «Obiettivi ambiziosi sono quindi un incentivo economico».

Da Alleanza clima svizzera (di cui fa parte la stessa ATA, assieme ad altri come WWF e Greenpeace) arriva invece una vera bacchettata: nel complesso il disegno di legge mette le basi per prossimi ulteriori passi a favore dell’ambiente, ma «con questo progetto la Svizzera resta indietro rispetto agli obbiettivi dati dall’Accordo di Parigi e dai dati forniti dalla scienza». Per raggiungere lo scopo dei -1,5 gradi, invece di una diminuzione della metà delle emissioni di gas serra entro il 2030 (rispetto al 1990) sarebbe necessaria una diminuzione almeno del 60%. Fra le altre critiche ne figura anche una relativa alla tassa d’incentivazione prevista per i biglietti aerei (in generale, da 30 a 120 franchi a dipendenza di distanza percorsa e classe di volo). Questa va aumentata per chi viaggia in prima e in business, e andrebbe fatta pagare, diversamente da quanto previsto ora, anche ai passeggeri in transito.

Qualcuno invece si dice soddisfatto: come menzionato, il Consiglio nazionale si è espresso anche sugli obiettivi per i camion. Dal 2025 le emissioni medie di CO2 dei veicoli pesanti ammessi per la prima volta alla circolazione devono essere del 15% inferiori rispetto a oggi; dal 2030 del 30%. La decisione piace all’Iniziativa per le Alpi. Così facendo - si legge in un comunicato - il Nazionale ha applicato una richiesta di lunga data dell’iniziativa. Limiti massimi per i veicoli sono già stati applicati efficacemente per le automobili e i furgoni, ricorda il comunicato. Studi hanno dimostrato che le emissioni di CO2 provenienti dai camion oggi sono ancora praticamente allo stesso livello come nel 1990. E ciò, si sottolinea, proprio perché finora non ci sono valori limite per il CO2 dei veicoli pesanti.

La maggior parte dei partiti si dicono soddisfatti. Il PLR, che è stato fedele alla sua promessa preelettorale mantenendo la sua nuova linea verde e rendendo possibile la creazione di una grande maggioranza a favore della legge, auspica ora che agli Stati ci si ricordi che l’intero dossier, minacciato dal referendum democentrista, deve poter trovare il sostegno della maggioranza della popolazione. Temi come le emissioni massime all’interno dei confini nazionali (il Nazionale ha alzato l’asticella puntando al -37,5% in Svizzera) o le risorse finanziarie da destinare al Fondo per il clima devono tener conto di un possibile passaggio alle urne, fa notare il partito in una nota.

Sulla stessa linea dell’Alleanza clima Svizzera, i Verdi, soddisfatti del cambio di impostazione alla Camera del popolo ma convinti ci sia ancora tanto lavoro da fare, chiedono al Consiglio federale di provvedere a lavorare a una nuova revisione non appena la nuova legge sul CO2 sarà in vigore.

L’unica scontenta, come detto, resta l’UDC, che intende sostenere un tale referendum. Il partito, che aveva già minacciato questo scenario, prevede che a lanciarlo siano “le associazioni di categoria rappresentanti l’economia, direttamente colpite”, si legge in un comunicato.

