«Coca-Cola Svizzera si schiera in prima fila a sostegno di diversità e modernità in un paese senza discriminazioni», afferma l’impresa attiva nel settore delle bevande in un comunicato odierno. L’azienda «si è sempre servita della sua notorietà per affrontare e mettere in discussione tematiche molto sentite dall’opinione pubblica o per esprimere il proprio pensiero in ambito socio-politico».