Oltre un quarto delle donne in Svizzera ha vissuto un’esperienza di coercizione durante il parto: è quanto mostra uno sondaggio condotto su 6000 madri in tutta la Confederazione dalla Scuola universitaria professionale di Berna (BFH), dall’università di Zurigo e dell’Inselspital, l’ospedale universitario della città federale.

Dall’indagine è risultato che il 27% delle donne interpellate tra agosto e dicembre 2019 hanno avuto l’impressione di essere state informate in maniera parziale, che si sono sentite sotto pressione o intimidite o in disaccordo sulla scelta di un determinato trattamento, ha comunicato oggi la BFH, sottolineando che è la prima volta in cui viene rivelata la diffusione delle misure coercitive informali in tale ambito.