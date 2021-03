Il Governo retico ha richiesto un credito suppletivo di 100 milioni di franchi per i casi di rigore in relazione alle misure anti-coronavirs. Il totale sale così a 200 milioni di franchi. La decisione, si legge in un comunicato odierno dell’esecutivo grigionese, è stata presa tenendo conto della volontà del Gran Consiglio e valutando il maggior bisogno di mezzi da parte delle imprese. La Confederazione, nel quadro delle legge Covid-19, finanzierà presumibilmente fino a 158 milioni, con un carico netto per il Cantone di circa 42 milioni.