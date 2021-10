La campagna vaccinale in una scuola di Coira, prevista per la prossima settimana, non si terrà nell’area dell’istituto scolastico, bensì in modo decentralizzato. La misura è stata decisa «per proteggere i giovani che vogliono essere vaccinati», poiché sono state annunciate manifestazioni e minacce da parte di oppositori al vaccino.