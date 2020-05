Le misure introdotte per contrastare la propagazione del coronavirus in Svizzera hanno avuto un impatto anche sui dati relativi alla migrazione pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD): nei mesi di marzo e aprile si è registrata una diminuzione di circa il 55-80% dei soggiorni illegali e una riduzione di circa il 67% delle attività di passatori nel traffico di migranti rispetto al 2019.

In aprile, i tentativi di far varcare illegalmente la frontiera da parte dei passatori sono stati 10 a fronte dei 31 nello stesso mese dell’anno scorso, indica oggi l’AFD in una nota. Nei primi quattro mesi dell’anno i casi registrati sono scesi da 140 dell’anno scorso a 94 del 2020. Nei primi due mesi dell’anno le cifre erano pressoché simili.