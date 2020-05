C’è chi lo vorrebbe vedere eletto svizzero dell’anno. C’è chi lo ha aspramente criticato. Daniel «Mr. Coronavirus» Koch va in pensione per la fine di questo mese. Il 65.enne vallesano avrebbe dovuto lasciare l'amministrazione federale già in aprile, in qualità di responsabile della divisione Malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ma invece è rimasto ad accompagnare il Consiglio federale nel periodo più critico della pandemia in un ruolo creatogli ad hoc, quello di delegato per la COVID-19. Sempre impassibile, ha avuto sulle sue spalle buona parte del peso della sorte del Paese durante la pandemia. Assistendo a tutti gli appuntamenti informativi sul nuovo coronavirus è diventato il volto dell’emergenza sanitaria in Svizzera. Abbiamo avuto occasione di fargli...