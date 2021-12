Secondo voci non confermate raccolte dal SonntagsBlick, il ministro della cultura Alain Berset sosterrebbe la creazione di una commissione indipendente che faccia luce sulle opere d’arte che hanno cambiato proprietario nel periodo della dittatura nazista.

A chiedere una simile commissione, che in caso di controversie potrebbe emettere raccomandazioni vincolanti, è una mozione del consigliere nazionale grigionese Jon Pult (PS) che ha ottenuto il sostegno di altri 34 parlamentari.

L’Ufficio federale della cultura (UFC) si è finora opposto all’istituzione di un tale organismo, sostenendo che non ce n’è bisogno. Il Consiglio federale dovrà prendere posizione sulla mozione Pult entro la sessione primaverile, nel marzo 2022. Ancora non è chiaro se la proposta otterrà la maggioranza all’interno del governo federale: a Berna sono attivi anche i lobbyisti del mercato dell’arte, scrive in proposito il domenicale zurighese.