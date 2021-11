La Fondazione Collezione Emil Bührle si dice favorevole a una valutazione indipendente delle sue ricerche sulla provenienza delle opere d’arte che sono da poco esposte al Kunsthaus di Zurigo. Risponde così positivamente alla città e al cantone di Zurigo che hanno inoltrato questa richiesta ieri.

La collezione di Emil Bührle (1980-1956) «è una delle collezioni d’arte private meglio documentate al mondo», ha scritto la Fondazione, che accetta «una valutazione indipendente dei 20 anni di lavoro di ricerca svolti».

La fondazione si dice «convinta di aver proceduto al chiarimento sulla provenienza delle opere nella maniera più completa». Queste ricerche sono state effettuate da una specialista rinomata che ha lavorato in questo ambito con numero musei «d’importanza internazionale», precisa.

«Nessun caso non risolto di arte depredata»

«Oggi possiamo affermare che nella collezione non esiste alcun caso non risolto di arte depredata», secondo la fondazione. L’affermazione del «Livre noir Bührle» (Libro nero Bührle) pubblicato nel 2015 secondo la quale esiste un sospetto per almeno 20 opere è «falsa ed è stata confutata in maniera esaustiva».

La fondazione dice di sapere che cinque opere entrano nella cosiddetta categoria dell’»l’escape art», cioè delle opere trasferite in Svizzera dai loro proprietari dopo il 1933 e messe sul mercato elvetico. Ha «analizzato in dettaglio la cronologia di acquisizione e considera che queste opere sono divenute possesso di Emil Bührle legalmente e al prezzo di mercato».

Esigenze di città e canton Zurigo

Ieri la città e il cantone di Zurigo hanno chiesto informazioni approfondite sull’origine dei quadri esposti al Kunsthaus. Richiedendo inoltre il coinvolgimento di esperti indipendenti per valutare le ricerche fatte dalla collezione.

Nel settembre 2020, l’Università di Zurigo ha presentato uno studio commissionato dalla città e dal cantone. La conclusione dello storico Matthieu Leimgruber è chiara: la creazione della collezione di livello mondiale è stata resa possibile dall’immensa fortuna accumulata con il materiale bellico.

Uno spietato opportunista

Lo studio di 234 pagine dipinge Emil Bührle come uno spietato opportunista in termini di affari.

La sua azienda Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) ha fornito armi antiaeree alla Germania nel periodo fra i due conflitti mondiali. Nel corso della guerra poi, Bührle vendette dapprima cannoni agli Alleati per 60 milioni di franchi e in seguito, dopo la capitolazione della Francia, tornò a concludere accordi con i tedeschi e le potenze dell’Asse, per cifre intorno ai 540 milioni. Quando la sconfitta dei nazisti iniziò a profilarsi, Bührle scaltramente si schierò di nuovo con gli Alleati.

Per Leimgruber, è evidente che Emil Bührle ha approfittato della situazione degli ebrei perseguitati e in fuga per costituire la sua collezione d’arte. Non era nazista ma ha concluso affari con il regime nazista per opportunismo.

Domenica scorsa, gli ex membri della Commissione Bergier, che indagò sul ruolo della Svizzera nella Seconda Guerra mondiale, hanno pure rivolto diverse richieste.

Tra queste la valutazione delle ricerche di provenienza effettuate finora, ora reclamata anche dalla città e dal cantone, nonché la nomina di esperti indipendenti. La situazione attuale è «un affronto alle potenziali vittime dei beni saccheggiati», hanno detto gli ex membri della Commissione Bergier.

