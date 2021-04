Nella notte tra mercoledì e giovedì, attorno alle 2.30 a Cazis, un treno da manutenzione della Ferrovia retica (RhB) si è scontrato con un altro convoglio adibito alla stessa funzione. Sono stati causati danni materiali per diverse centinaia di migliaia di franchi.

Oltre al servizio di soccorso di Mittelbünden, sono intervenuti dieci vigili del fuoco di Thusis con quattro veicoli, un collaboratore dell’Ufficio per la natura e l’ambiente e specialisti del centro ferroviario della RhB e della Polizia cantonale dei Grigioni. Un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente è stata aperta.