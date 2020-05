Il «quasi incidente» si era verificato il 15 marzo 2011. Il dipendente di Skyguide aveva dato il via libera al decollo di due aerei con un intervallo di 40 secondi. Gli Airbus erano partiti quasi insieme su due piste destinate a incrociarsi. Un equipaggio aveva capito la situazione quando ormai viaggiava a 250 km/h, ed era riuscito a frenare bruscamente prima dell’intersezione.

In prima istanza, il Tribunale distrettuale di Bülach (ZH) lo aveva prosciolto. Ma nel dicembre 2018, il Tribunale cantonale di Zurigo aveva ribaltato la decisione, infliggendo all’interessato una pena pecuniaria sospesa di 90 aliquote giornaliere da 210 franchi.

La massima istanza giudiziaria zurighese lo aveva considerato colpevole di perturbamento colposo della circolazione pubblica. Ma l’ex uomo radar - rimasto in seno a Skyguide ma con un’altra funzione - aveva presentato ricorso davanti al TF.

Lo scorso novembre i giudici federali si erano pronunciati in suo favore, annullando la condanna di secondo grado e rinviando il dossier al tribunale cantonale. Stando alla corte losannese, il reato contestato al controllore presuppone l’esistenza di tre condizioni: la negligenza dell’autore, una messa in pericolo concreta della vita o dell’integrità corporale e un legame di causalità e adeguato tra i primi due elementi. Ma quanto accaduto a Kloten, rilevava il TF, è restato una minaccia astratta, non realmente concretizzatasi.