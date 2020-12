Un dibattito sull’argomento si era scatenato a causa di un dirottamento avvenuto nel 2014. In quell’occasione le forze aeree elvetiche non erano operative e il velivolo - un Boeing 767-300 della Ethiopian Airlines - era stato scortato fino a Ginevra prima da due caccia Eurofighter dell’aviazione militare italiana e poi da due Mirage 2000 francesi.

Ora due F/A-18 armati saranno pronti in maniera permanente, in particolare per le cosiddette «hot mission» e «live mission». Le prime sono impieghi di pronto intervento causati dalla presenza di velivoli che violano la sovranità sullo spazio aereo svizzero. Le seconde sono invece controlli a campione.

La sede principale del servizio di polizia aerea permanente, che con l’attuazione del progetto PA24 sarà denominato «Quick Reaction Alert (QRA)», è l’aerodromo militare di Payerne (VD). In alternativa, i velivoli potranno partire anche da Emmen (LU) o Meiringen (BE). Visto che anche il personale tecnico (come i meccanici) è a disposizione 24 ore su 24 per la prontezza d’allarme, sarà possibile svolgere ulteriori lavori di manutenzione alla flotta di F/A-18.