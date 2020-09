Stamani al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo si è formata una colonna di una decina di chilometri. Gli automobilisti diretti in Ticino dovranno avere pazienza perché il tempo di attesa è di circa un’ora e 50 minuti.

Ieri sono iniziate le vacanze scolastiche in diversi cantoni. Per evitare le code il TCS raccomanda come percorso alternativo verso sud la A13 attraverso la galleria del San Bernardino.