La tempesta Sabine - chiamata anche Ciara - si sta abbattendo sulla Svizzera con venti fino a 160 km/h. Il traffico stradale e aereo ne è fortemente condizionato. In Svizzera, oltre 140 voli sono già stati cancellati. Attualmente è pericoloso recarsi nelle foreste. Il TCS da parte sua consiglia di prestare particolare attenzione durante la guida, in particolare per quel che riguarda i veicoli rialzati o dotati di rimorchio.

Come comportarsi in caso di raffiche di vento? Ecco le indicazioni del TCS: restare calmi, diminuire la velocità, mantenere il veicolo nella corsia il più possibile, evitare movimenti improvvisi con il volante per rimettere in careggiata il veicolo in quanto ciò può causare un pericoloso effetto pendolo. In generale, la velocità deve essere adattata, specialmente sulle autostrade.