Mentre chiediamo a noi stessi, in continuazione, come stiamo, la ricerca scientifica prova a descrivere lo stato del coronavirus. «Mi sembra stia meglio lui di noi», la risposta da Zurigo, dove vive, di Barbara Gallavotti, biologa, giornalista scientifica, autrice del libro «Le Grandi Epidemie, come difendersi» oltre che, da anni, per la RAI di «SuperQuark» e «Ulisse».

Alcuni sostengono che il virus sia diventato meno aggressivo, altri invece tutto il contrario.«Spesso, chi sostiene che il virus sia diventato meno aggressivo, si riferisce all’idea che con l’arrivo della stagione calda possa declinare. Altri studi però suggeriscono che al contrario stia addirittura diventando più contagioso. Sulla stagionalità del virus, lo possiamo sperare. Tanti virus presentano questa dinamica, anche se non...