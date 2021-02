Passare la notte vicino al gregge, sull’alpeggio, in zone messe sotto pressione dalla presenza del lupo, per aiutare a proteggere gli animali da reddito. È quanto propone la nuova Organizzazione per la protezione degli alpeggi (OPPAL), lanciata il 16 febbraio. L’idea si basa su un programma di eco-volontariato che prende ispirazione da progetti simili in Francia. «OPPAL, attraverso il suo programma Pastora Protect, vuole motivare il maggior numero possibile di volontari a sorvegliare un alpeggio per aiutare concretamente gli agricoltori che devono affrontare gli attacchi dei lupi», ci spiega Isabelle Germanier, che ha avviato questo progetto con altri tre appassionati di montagna e grandi predatori in Vallese, il cantone in cui ci sono stati più abbattimenti di singoli lupi risultati problematici. Lo scopo è assicurare una presenza umana permanente: notte o giorno, bivaccando vicino alle pecore o alle capre, pattugliando regolarmente ed eventualmente controllando lo stato dei recinti, altrettanto necessari per la protezione degli animali. Secondo Isabelle Germanier, che è anche portavoce del Gruppo Lupo Svizzero in Romandia, la sola presenza di esseri umani «è estremamente dissuasiva».