I discorsi d’odio razzisti in rete sono un problema cronico che mina la coesione sociale. Attualmente la popolazione non ha la possibilità di denunciarli in modo centralizzato. Questa lacuna è ora colmata con la piattaforma istituita dalla Commissione federale contro il razzismo (CFR), che permette di segnalare in tutta semplicità contenuti razzisti individuati in rete su www.reportonlineracism.ch.