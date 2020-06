Nel mezzo del dibattito internazionale in corso sul razzismo, scatenato dal movimento «Black lives matter», più agenti della Polizia cantonale bernese hanno condiviso su Facebook contenuti razzisti o si sono identificati come simpatizzanti del Partito dei nazionalisti svizzeri, formazione di estrema destra. Lo riferisce la «Sonntagszeitung», secondo la quale un agente avrebbe condiviso una foto di un Babbo Natale di pelle scura e ha aggiunto la frase: «Quest’anno non ci sarà un bianco Natale». La Polizia cantonale avrebbe già avviato una procedura in merito alla questione.