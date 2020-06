Non vi sono dati pubblici sui risultati effettivi, ma come riporta oggi la Tribune de Genève, si stima che le grandi catene nei pressi delle frontiere, situate in Italia, Austria, Germania e Francia, durante il periodo della pandemia abbiano perso tra il 60 e l’80% della loro cifra d’affari tra metà marzo e metà giugno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Stesso obiettivo e diverso approccio per Lidl, che diversifica le azioni per 18 delle sue superfici di vendita, situate nei pressi dei confini. In questi negozi si beneficerà di uno sconto del 7% su qualunque spesa superiore a 100 franchi, e di uno sconto del 19% sopra i 200 franchi.

Tutti sforzi utili, poiché secondo gli specialisti di Credit Suisse, è appurato che in Svizzera la spesa costa circa il 42% in più che in Italia e in Francia, e il 50% in più che in Germania. Inoltre si stima che, tra la spesa nei Paesi vicini e le compere online, gli svizzeri effettuano acquisti per circa 10 miliardi di franchi ogni anno all’estero. Per Dagmar Jenni, direttrice di Swiss Retail Federation, e Tiziana Hunziker, economista di Credit Suisse, c’è comunque da aspettarsi che le abitudini tornino rapidamente quelle antecedenti la pandemia.