I giornali del gruppo Tamedia riferiscono oggi che l’UFSP richiede alle compagnie aeree di raccogliere i dati personali, la rotta, il numero di posto e il domicilio dei passeggeri. I formulari vengono immagazzinati per due settimane in scatoloni e poi distrutti.

Swiss ha confermato all’agenzia Keystone-ATS che le schede dei contatti, così come volantini in tre lingue sugli obblighi di quarantena, vengono distribuiti su tutti i voli diretti a Zurigo e Ginevra. Ciò comporta un certo onere, ma Swiss cerca di sostenere le autorità nella lotta all’epidemia di coronavirus, viene affermato. Non sono disponibili cifre sulla quantità di questionari. E non viene nemmeno spiegato perché essi non possano essere compilati online.