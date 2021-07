Comparis.ch sotto attacco, sito internet fuori uso

Mercoledì mattina sono stati bloccati vari sistemi informatici di Comparis, per cui non è possibile nemmeno aprire il sito web comparis.ch. La causa è un cosiddetto attacco ransomware.

«Comparis sta lavorando intensamente per trovare una soluzione insieme a specialisti interni ed esterni in materia di cybersicurezza. Allo stato attuale, prevediamo che nel corso della giornata comparis.ch sarà nuovamente online», si legge in un comunicato.