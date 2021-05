Per l’occasione oggi è stato organizzato al Museo del CICR a Ginevra un evento al quale hanno partecipato, di persona, il presidente del CICR Peter Maurer e la segretaria di Stato Livia Leu. Erano inoltre presenti in collegamento da remoto alti rappresentanti di diversi Stati e organizzazioni internazionali e umanitarie, tra cui l’alta commissaria dell’ONU per i diritti umani Michelle Bachelet e, con un videomessaggio, il consigliere federale Ignazio Cassis.

Il Servizio di ricerca è stato fondato a Basilea nel 1870 durante la guerra franco-prussiana e la sua storia è strettamente legata a quella dell’impegno umanitario della Svizzera a sostegno delle persone in difficoltà. «A centocinquant’anni di distanza la ricerca di persone disperse è attuale come allora», ha dichiarato Cassis. Ogni anno scompaiono in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone. Il più delle volte la loro scomparsa, oltre a ripercuotersi pesantemente sulle famiglie colpite, ha conseguenze di lunga durata anche sulla stabilità delle società in cui vivono così come sugli sforzi per costruire la pace in un Paese, precisa ancora il DFAE nel comunicato.