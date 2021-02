Berna tira dritto. Il Consiglio federale quest’oggi ha sostanzialmente seguito la sua tabella di marcia, fatta di prudenza e valutazioni intermedie, confermando la riapertura, il primo marzo, di negozi, musei, sale di lettura delle biblioteche, impianti sportivi e aree all’aperto per il tempo libero. I ristoranti dovranno ancora aspettare. Ma gli allentamenti odierni decisi da Berna quanto possono pesare sul settore turistico? Ne abbiamo parlato con il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta.

Direttor Trotta, Ticino Turismo come accoglie la presa di posizione odierna del Consiglio federale?

«Avevamo il sentore che il Governo non fosse disposto a tornare sulla sua decisione, e così è stato. Non possiamo far altro che esprimere la preoccupazione di tutti gli addetti ai lavori del settore turistico....