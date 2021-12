Dopo i cantoni Argovia e Soletta, anche Basilea Campagna rinuncia a misure più strette in ristoranti, bar e club che limitano volontariamente l’accesso alle persone vaccinate e guarite (la cosiddetta regola «2G», dal tedesco «geimpft» e «genesen»). Non è invece il caso per Basilea Città, che continua ad avere restrizioni più severe.

A causa della situazione epidemiologica tesa, dal primo di dicembre Basilea Campagna aveva esteso l’obbligo di usare le mascherine a ristoranti, bar e locali notturni, ma non aveva imposto l’obbligo di consumare rimanendo seduti al tavolo. Con la regola 2G l’attuale disposizione cantonale sull’obbligo di una mascherina in ambienti chiusi diventa obsoleta e domani viene quindi abrogata, annuncia oggi il governo di Liestal. Sempre da domani, l’uso delle mascherine di protezione sarà invece obbligatorio anche negli asili e nei centri per ragazzi. Inoltre, a partire dalla quinta classe della scuola primaria gli alunni dovranno utilizzarle anche durante le lezioni di sport.

Nella Svizzera nord-occidentale, solo Basilea Città ha attualmente regole più severe: mantiene l’obbligo della mascherina e di sedersi quando si consuma in ristoranti, bar e club. Le misure più blande promulgate dal Consiglio federale in questo settore «non sarebbero sufficienti nel contesto di un’evoluzione epidemiologica preoccupante» e non saranno quindi adottate, ha annunciato il governo cantonale.

Secondo quest’ultimo è anche giusto mantenere tale regolamento, dato che attualmente nel vicino Baden-Württemberg (Germania) si applicano regole più severe; e Basilea non deve diventare una destinazione alternativa per lo shopping e il tempo libero per le persone provenienti da Francia e Germania.

Anche il canton San Gallo rinuncia a misure anti-Covid più severe per ristoranti e bar che applicano volontariamente la cosiddetta regola «2G».

Venerdì il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza per combattere l’epidemia da SARS-CoV-2, e ora i gestori di strutture e locali pubblici e gli organizzatori di manifestazioni o spettacoli possono decidere di accogliere solo persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G) e in cambio possono rinunciare all’obbligo della mascherina.

Il governo di San Gallo ha modificato l’ordinanza cantonale di conseguenza.

