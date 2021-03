Trecentosettantaquattro voti di differenza sono infatti «probabilmente troppi per trovare da ridire», ha sottolineato dal canto suo ArcInfo. «Quattro anni fa, soltanto 137 voti separavano i sì al Giura dai no». Questa esigua maggioranza aveva aperto «le porte a una rimessa in discussione del risultato dello scrutinio e, alla fine, al suo annullamento nell’agosto 2019 da parte del Tribunale amministrativo del canton Berna», ha ricordato il giornale neocastellano. La popolazione del canton Giura, «associata a tutta quella dell’Arco giurassiano, può ora andare avanti».

Come molti altri giornali stamattina, anche Le Temps ritiene che la Questione giurassiana sia «definitivamente conclusa sul piano istituzionale, nove anni dopo la firma di una dichiarazione d’intenti tra i cantoni di Berna e del Giura». Occorre ora «calmare gli animi e pensare a una riconciliazione», hanno scritto ancora La Tribune de Genève e 24 Heures. «Ciò è indispensabile per la città» di Moutier, ha osservato il Quotidien Jurassien.

Circa la metà della popolazione si sente ancora bernese, ha rilevato dal canto suo Le Temps. «Le autorità comunali a maggioranza autonomista non dovranno sminuire questa situazione - e ancor meno ignorarla - quando si tratterà di ricostruire un clima politico sano, essenziale per il futuro della città».

La partenza di Moutier rappresenta infatti «una perdita per il canton Berna, per il Giura bernese e per gli stessi Romandi di Bienne», ha osservato il giornale, che lancia un appello ai francofoni bernesi «a dar prova di una solidarietà senza pecche affinché l’amputazione di 7400 abitanti non abbia conseguenze sul loro sviluppo e soprattutto sui diritti che sono loro conferiti dalla costituzione e dalla legge».