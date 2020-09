Un terzo della popolazione svizzera intende riprendere le visite culturali soltanto quando sarà completamente superata la crisi legata al coronavirus. Lo dice un sondaggio realizzato a fine agosto, per conto dell’Ufficio federale della cultura (UFC) e della Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC).

A inizio giugno soltanto un quarto della popolazione la pensava così, stando a una nota diffusa oggi dall’UFC. Il sondaggio evidenzia inoltre un ampio consenso per le misure di protezione introdotte e per il sostegno pubblico al settore della cultura.

Mentre all’inizio di giugno il 24% delle persone intervistate era pronto a visitare istituzioni o manifestazioni culturali senza grandi preoccupazioni, a fine agosto la percentuale si è ridotta al 18%. Nell’ultimo sondaggio, il 42% degli intervistati ha inoltre dichiarato di non voler riprendere le visite culturali prima del 2021, contro il 22% del primo sondaggio.

Stando alla nota, si riscontrano alcune differenze nel tipo di offerta culturale: mentre il 36% degli intervistati dice di non voler visitare un museo o una mostra prima del 2021, la percentuale riguardante spettacoli dal vivo - come concerti, rappresentazioni teatrali o di danza - è del 43%.

Si registra anche un forte incremento - dal 25 al 43% - del consenso per l’obbligo di registrare gli ospiti di eventi pubblici in elenchi specifici. Queste misure - scrive l’UFC - sono maggiormente accettate dai più anziani, ma hanno avuto un riscontro favorevole anche fra i giovani.

Fra chi nella scorsa stagione era abbonato o membro di un’istituzione culturale - ossia il 18% delle persone intervistate - soltanto il 46% dice di voler rinnovare come di consueto l’abbonamento. Il 43% degli attuali abbonati intende invece ridurre la spesa per gli abbonamenti o non affrontarla affatto.