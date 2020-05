Con il lockdown più stress per una persona su due

La crisi del coronavirus rappresenta un grande peso psicologico per molte persone. Secondo uno studio dell’Università di Basilea, quasi una persona su due si è sentita più stressata durante il lockdown rispetto a prima della crisi. È stato registrato anche un netto aumento dei sintomi depressivi.

I primi risultati dello «Swiss Corona Stress Study» pubblicato oggi dall’Università di Basilea coprono il periodo dal 6 all’8 aprile, tre settimane dopo l’annuncio del lockdown in Svizzera. Al sondaggio online anonimo hanno partecipato complessivamente 10.472 persone provenienti da tutta la Svizzera, indica il comunicato.

Durante l’isolamento, la percentuale di persone che soffre di sintomi depressivi è aumentata: il 57% degli interrogati ha dichiarato che in loro tali sintomi erano aumentati. Mentre la frequenza dei sintomi depressivi era del 3,4% prima della crisi del coronavirus, durante il lockdown è salita al 9,1%.

Per qualcuno meno stress

Non tutti hanno tuttavia avuto ripercussioni psicologiche a causa della crisi del coronavirus. Il 26% degli interrogati si sentono meno stressati nella fase di lockdown rispetto a prima - «sorprendentemente», come viene indicato nel comunicato dell’Università di Basilea. Il 24,4% degli intervistati ha dichiarato di non avvertire alcuna differenza a livello di stress tra il periodo precedente la crisi e il confinamento.