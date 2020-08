Nel confronto sull’iniziativa UDC «per un’immigrazione moderata» viene spesso evocata la cosiddetta «clausola ghigliottina». Di cosa si tratta? Viene definita in questi termini la disposizione contenuta nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (siglato dalla Svizzera e dall’UE nel 1999 e poi confermato in votazione popolare nel 2000) secondo cui la denuncia dell’accordo stesso, da parte di una delle due parti, comporta la caduta di tutto il primo pacchetto di intese bilaterali: trasporto aereo, trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, commercio di prodotti agricoli, reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, appalti pubblici, cooperazione scientifica e tecnologica. Fra i sostenitori dell’iniziativa c’è chi relativizza la portata di questa...