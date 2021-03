La Svizzera potrebbe risparmiare 25 milioni di franchi al giorno una volta raggiunta una copertura vaccinale soddisfacente a livello nazionale. Lo sostiene la task force scientifica della Confederazione, secondo cui anche le costose misure per accelerare l’immunizzazione della popolazione hanno un buon rapporto benefici-costi.

Rispetto a un mondo senza coronavirus, le perdite a livello di prodotto interno lordo (PIL) in Svizzera ammontano a tre miliardi di franchi al mese solo in gennaio e febbraio, scrive oggi la task force in una «policy brief». Ciò corrisponde a una perdita di valore di circa 100 milioni di franchi al giorno.