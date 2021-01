Il gruppo per la tutela dei bambini attivo all’Ospedale pediatrico di Zurigo ha registrato l’anno scorso 592 casi di maltrattamenti, effettivi o sospettati, su minori. La cifra - cresciuta di 48 casi rispetto al 2019 - è la più alta mai registrata.

Secondo gli esperti del «Kinderspital» la pandemia di coronavirus ha fatto crescere la pressione sulle famiglie, vuoi perché i nonni non possono più prendere parte alla cura dei nipoti, vuoi perché le famiglie sono confrontate con ristrettezze finanziarie.

In base ai dati pubblicati oggi, i casi di maltrattamenti accertati sono stati 397. In queste situazioni, il gruppo di tutela del Kinderspital chiede l’intervento di altre persone o istituzioni per l’accompagnamento del bambino e della famiglia.