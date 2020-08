«Gli effetti della pandemia sono visibili solo in misura limitata nei dati trimestrali perché generalmente i contratti sono di lunga durata, ma il crollo della domanda e l’incertezza per gli sviluppi economici nei prossimi mesi porterà ad un aumento dei locali vuoti e ad una pressione sugli affitti», gli ha eco Daniel Stocker, della società di consulenza specializzata Jones Lang LaSalle (JLL).

Le pigioni per gli uffici in Svizzera sono già diminuiti in modo significativo nel secondo trimestre. «Con il calo dell’occupazione legato al Covid, la domanda di spazi per uffici ha subito una brusca e probabilmente duratura battuta d’arresto. Di conseguenza, nel primo trimestre abbiamo visto un calo sia degli affitti che del valore di molte proprietà», afferma Marie Seiler, responsabile della consulenza immobiliare di PwC.