La lotta al coronavirus incomincia dal nostro stato di salute. E spesso dal piatto. Se comorbidità ed età sono fattori di rischio per forme più aggressive di COVID-19, gli esperti, sin dall’inizio della pandemia, hanno messo in guardia la popolazione su come il nostro stile di vita possa in qualche modo proteggerci dal virus. Certamente una corretta alimentazione è un primo importante passo per il rafforzamento delle nostre difese immunitarie, tant’è che l’Ufficio federale della sanità pubblica e il Dipartimento della sanità e della socialità, con la diffusione del coronavirus, hanno subito pubblicato utili guide su come nutrirsi in modo appropriato. Se la consapevolezza dei problemi climatici e di salute, negli ultimi anni, ha portato ad un calo del consumo di carne e un forte aumento dei prodotti bio, con la pandemia questa svolta ecosostenibile sembra essersi accentuata. Secondo l’italiana Coldiretti, nonostante la crisi, durante il 2020, la vendita di cibi e bevande che riportano sulle etichette slogan salutistici per il rafforzamento delle difese immunitarie è aumentata notevolmente, con balzi che vanno dal +94% per latte e panna fresca, al +48% per le bevande non gasate, fino al 28,6% per prodotti da forno e cereali. Aumenti sono stati registrati anche nella vendita di frutta, verdura e olio extravergine. Inoltre, specialmente durante il lockdown e con la chiusura dei ristoranti, la gente sembra aver riscoperto il piacere di stare in cucina, un trend, questo, confermato dai negozi di arredamento, articoli per la casa o dai siti di compravendita. Durante la pandemia lo stress ha talvolta favorito comportamenti alimentari inappropriati, secondo un sondaggio commissionato dall’Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria, nel periodo relativo al confinamento, con la corsa a fare scorta nei supermercati, c’è stato, sì, un aumento di vendite di frutta e verdura, ma anche di snack. E in alcuni casi è stato osservato un consumo eccessivo di pasta, riso, patate, pane fatto in case e piatti cucinati surgelati. Per molti però la crisi sanitaria ha rappresentato anche l’occasione per dare una svolta salutista alla propria vita. Con Barbara Richli, vicepresidente per l’area latina dell’Associazione Svizzera delle dietiste, abbiamo cercato di capire la situazione alimentare durante la pandemia e in che direzione sta andando il modo in cui ci nutriamo.

Barbara Richli, durante l’anno della pandemia abbiamo cercato di mangiare in modo più sano?

«Non esistono dati uniformi in materia, ma basandomi sulla mia esperienza, direi di sì. Questo sembra trovare conferma dalle informazioni arrivate dai media. Tante persone durante la prima ondata sono state costrette a rimanere a casa, anche per lavorare, e questo ha permesso di avere più tempo per cucinare, per fare una spesa più oculata, magari dal contadino vicino a casa o dai negozietti che vendono prodotti freschi a km 0. Anche il maggior tempo passato in cucina può essere un fattore positivo, perché porta a preparare piatti che prima non si riusciva a fare per il poco tempo a disposizione o la mancanza di interesse. Da questo punto di vista siamo stati maggiormente attenti ad un’alimentazione più sana, equilibrata e più completa. Abbiamo mangiato meno nei fast food e con più calma».

Quindi con il lockdown e la chiusura dei ristoranti abbiamo riscoperto il cibo fatto in casa...

«Trovo che questo sia un cambiamento molto positivo. Sempre senza esagerare, assumendo le giuste calorie, e in combinazione con un’attività fisica adeguata. È giusto dedicare tempo al fare la spesa, studiare le ricette e cucinare con impegno. Questo porta anche a sprecare meno cibo, perché c’è più consapevolezza degli ingredienti usati e del tempo che ci vuole a preparare un piatto. Pensiamo al pane fatto in casa: se dopo due giorni non è più freschissimo, magari invece di buttarlo nel compostaggio o portarlo alle pecore del vicino, lo si riutilizza. Si studiano delle ricette per poterlo consumare. L’alimento fatto in casa ha un plusvalore, perché ci si rende conto di quanto può essere impegnativo da preparare. Lo si apprezza maggiormente».

Per quanto riguarda le consultazioni dai dietisti, ci sono stati cambiamenti nel 2020?

«A livello nazionale c’è stato un aumento di consulenze telefoniche, tramite videochiamate e piattaforme online. Personalmente ho notato una forte diminuzione di quelle più classiche, durante la prima ondata, in quanto la gente era poco propensa ad andare nello studio della dietista. Questo perché c’erano meno informazioni sulle misure di sicurezza e su quello che andava fatto per contrastare il virus. Io ho constatato una riduzione di circa il 50%, ma quella della dietista non è la mia occupazione primaria. So di colleghe che dopo una pausa a marzo ed aprile hanno ripreso a fare consulenze anche face to face».

Tra cambiamenti climatici, scarsità di risorse e problemi di salute in che direzione sta andando il mondo dell’alimentazione?

«C’è una sensibilità maggiore legata a questi temi. Oggi si è più consapevoli che la produzione del cibo e lo stile di alimentazione sono decisivi sui cambiamenti climatici. In questi anni c’è stata una forte crescita del giro d’affari dei venditori di prodotti vegetariani e vegani, o sostitutivi della carne. Oggigiorno sono fatti molto bene, io da dietista consiglio di consumarli. Le informazioni allarmanti che ci sono arrivate in maniera decisiva da almeno due anni hanno sicuramente contribuito a questo boom. Sono fiduciosa che non sarà un fenomeno di breve durata. Il problema del cambiamento climatico è molto importante e non è sparito con la pandemia. È solo passato in secondo piano, ma penso che tornerà sotto ai riflettori dopo l’emergenza sanitaria».

Quindi oggi c’è una tendenza a mangiare meno carne? Diventeremo tutti più vegetariani?

«Sì, sta già succedendo alle nostre latitudini. Anche in Svizzera il consumo della carne sta leggermente diminuendo. Non è un calo drastico, ma non è più in crescita come osservato negli ultimi anni. Poi ci sono Paesi come la Cina o l’India, dove il consumo di carne è in forte aumento. La Cina, ad esempio, ha capito di aver problemi legati ai cambiamenti climatici, ma ci vuole un po’ di tempo per fare comprendere alla popolazione che la produzione di CO2 è legata anche al modo in cui ci si nutre. Noi in questo siamo più consapevoli».

L’edizione di Veganuary 2021 (la sfida internazionale in cui per tutto il mese di gennaio si adotta uno stile di vita vegano) ha fatto registrare un record di partecipanti. Cosa pensa del veganismo?

«Sicuramente abbracciare questo stile di vita dà un contributo importante rispetto ai temi ambientali e allo sfruttamento degli animali negli allevamenti. Bisogna però tenere in considerazione che una buona dieta vegana necessita di conoscenze maggiori. È necessario conoscere bene i vari alimenti per riuscire a comporre un menu con una copertura sufficiente di tutte le sostanze nutritive essenziali. Solo in questo modo si possono sostituire correttamente gli alimenti che non fanno parte di una dieta vegana. Ci sono atleti che praticano sport duri e che si nutrono completamente in maniera vegana: stanno benissimo e ottengono ottimi risultati. Sono ancora casi isolati, ma queste sono conferme che una dieta di questo tipo, per una persona adulta e sana, funziona bene. Certo, ora le persone che la seguono sono ancora abbastanza giovani, quindi ci sarebbe da vedere come sarà il loro stato di salute fra 50 anni rispetto a chi ha seguito una dieta più tradizionale».

Durante la pandemia sembra esserci stata una riscoperta della dieta mediterranea, una delle più salutari al mondo, ma allo stesso tempo siamo sempre più abituati alla cucina etnica. Quali sono i suoi consigli in merito?

«Io penso che si possa trovare un equilibrio tra le diverse diete, ma ci sono dei fattori da considerare. Ad esempio, la cucina giapponese è molto salutare, ma fa largo uso di pesce ed è molto lontana. Questo comporta due problematiche evidenti: il pesce dei mari inizia a mancare e molte specie non ci saranno più. La fauna marina sta collassando per via della troppa pesca. Stiamo creando un danno universale. Se per noi non sarà un grosso problema, perché possiamo spostarci sul pesce di lago o sostituire con la carne di manzo, per altri Paesi, che vivono solo di risorse ittiche, sarà un problema enorme. Il pesce è la fonte più importante di proteine per molti popoli africani. Per quanto riguarda la lontananza, bisogna considerare il viaggio delle materie prime sui mezzi di trasporto: il pesce deve arrivare dal Giappone alla Svizzera, producendo così più inquinamento. Poi consideriamo che per alcune cucine etniche ci vogliono molti ingredienti e spezie, e spesso si tende a comprare cibi già pronti che contengono ingredienti di qualità molto discutibile. È il caso dell’olio di palma, la cui produzione crea gravi danni alla flora e alla fauna. La cucina etnica è meno sostenibile, per questo bisogna scegliere con cura come nutrirsi. Dobbiamo essere consapevoli che molti alimenti vengono da lontano, mentre la cucina mediterranea permette di consumare tanti prodotti locali, o comunque più vicini a noi. Cucine etniche con elementi a km 0, dove fosse possibile, non sarebbero un problema, perché, ripeto, alcune sono salutari e possono portare cambiamenti positivi nella dieta delle persone. Qualcuno potrebbe non mangiare verdure, perché non gli piacciono, ma magari cucinate alla maniera indiana potrebbe apprezzarle. Questo sarebbe un cambiamento molto positivo».

