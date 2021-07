I due imputati si erano avvicinati al movimento islamista che gravitava intorno alla moschea ginevrina di Petit-Saconnex. I difensori avevano chiesto pene con la condizionale per tutti i capi d’accusa. Contro la sentenza odierna è ancora possibile presentare ricorso, ha precisato il TPF in un comunicato.

I due imputati, entrambi residenti nel canton Ginevra, si erano recati in Turchia, rispettivamente nell’ottobre 2015 e nel dicembre 2015. Il primo, di doppia nazionalità svizzero-tunisina, aveva aspettato il suo compagno a Istanbul in una casa sicura dove venivano ospitati gli aspiranti candidati combattenti. Partirono poi per la Turchia meridionale dove avrebbero dovuto raggiungere la zona del conflitto siro-iracheno. Furono però arrestati dalle autorità turche e estradati in Svizzera.