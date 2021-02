Il Tribunale criminale ginevrino ha condannato oggi a dieci anni di prigione un 43enne che aveva abbattuto una donna in una strada nel quartiere Les Grottes a Ginevra nel novembre 2017. I giudici non hanno accolto la circostanza aggravante dell’assassinio. L’imputato, che soffre di una patologia mentale, dovrà pure sottoporsi a cure ambulatoriali.

Secondo la Corte, in questa vicenda non c’è premeditazione, pianificazione di un omicidio. Il 43enne ha agito in preda alla rabbia, alla frustrazione e a un sentimento di amarezza di fronte ai fallimenti della sua vita. Si è sentito aggredito verbalmente dalla vittima e questo elemento ha avuto un effetto scatenante.