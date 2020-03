Il Tribunale federale (TF) ha confermato la condanna a quattro anni di prigione inflitta a un uomo per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e altri capi d’accusa. Il richiedente asilo, assieme ad altri tre, nel marzo 2018 ha aggredito una giovane donna sotto l’effetto di alcol e farmaci.

L’Alta corte di Losanna ha respinto tutti i punti contestati dal condannato, si legge nella sentenza pubblicata oggi. L’uomo criticava in particolare la veridicità delle prove e la durata della condanna. Con la decisione odierna vengono quindi confermati i quattro anni di carcere sanciti dal Tribunale cantonale vodese.

Secondo il TF, è certo che la donna non fosse più in grado di opporre resistenza agli uomini. Gli stessi aggressori hanno ammesso che si reggeva appena sulle proprie gambe.

I fatti sono avvenuti sulla riva del Lago Lemano a Vevey (VD). Secondo la ricostruzione, il quartetto di nordafricani si era reso conto che la donna, ubriaca e sotto l’influsso di farmaci antidepressivi, non era capace di intendere e volere e dunque se ne era approfittato abusando sessualmente di lei, trattandola come un oggetto.

La ragazza era poi stata lasciata sola in riva al lago, le cui acque avevano una temperatura attorno ai 7 gradi. Quando due dei quattro erano tornati sul posto l’avevano vista galleggiare immobile in acqua, ma invece di prestare soccorso le avevano rubato il telefonino per poi dileguarsi. Il corpo senza vita era stato poi avvistato da alcuni passanti.