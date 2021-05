Arrestato in Spagna due giorni dopo il delitto, il cittadino tedesco aveva in un primo tempo ammesso le sue responsabilità, ma più tardi ha ritirato la confessione. Nel marzo 2019, l’uomo è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Kreuzlingen (TG) alla detenzione a vita, e alla sospensione della pena in favore dell’internamento, per l’accusa di assassinio.